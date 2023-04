4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Kölliken verliert gegen Seriensieger Suryoye Wasserschloss Suryoye Wasserschloss setzt seine Siegesserie auch gegen Kölliken fort. Das 5:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der 19. Minute schoss Tobias Schneider Suryoye Wasserschloss mittels Elfmeter in Führung (1:0). Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Murat Bazo Suryoye Wasserschloss mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Giorgis Yacoub baute in der 28. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss weiter aus (3:0).

Tobias Schneider baute in der 52. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Giorgis Yacoub, der in der 79. Minute die Führung für Suryoye Wasserschloss auf 5:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Kölliken für David Martins Da Rocha (48.), Brian Peyer (65.) und Endrit Rrustemaj (81.). Eine Verwarnung gab es für Suryoye Wasserschloss, nämlich für David Ishak (81.).

Suryoye Wasserschloss spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 11 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 8 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Suryoye Wasserschloss verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Suryoye Wasserschloss hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Für Suryoye Wasserschloss geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil 2 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Kölliken steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat drei Punkte. Kölliken hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bremgarten 2 (Platz 5). Die Partie findet am 18. April statt (20.15 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Suryoye Wasserschloss 0:5 (0:3) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 19. Tobias Schneider (Penalty) 0:1.21. Murat Bazo 0:2. 28. Giorgis Yacoub 0:3. 52. Tobias Schneider 0:4. 79. Giorgis Yacoub 0:5. – Kölliken: Manuel Graf, Endrit Rrustemaj, Samuel Müller, Brian Peyer, Yannick Dätwyler, Ibrahim Sinani, Alban Kukeli, Brikend Kelmendi, David Martins Da Rocha, Aleksander Nrekaj, Astrit Ukaj. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Giorgis Yacoub, Murat Bazo, Matios Bahnan, Jack Akes, Giorgio Kass, Tobias Schneider, Noah Danho. – Verwarnungen: 48. David Martins Da Rocha, 65. Brian Peyer, 81. David Ishak, 81. Endrit Rrustemaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.04.2023 00:01 Uhr.