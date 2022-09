4. Liga, Gruppe 2 Kölliken verliert gegen Seriensieger Seon Seon reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Enis Yavuzcan schoss Seon in der 49. Minute zur 1:0-Führung. Enis Yavuzcan war es auch, der in der 93. Minute Seon weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken sah Deniz Selimi (58.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Berisha (42.) und Deniz Selimi (55.). Bei Seon erhielten Kristijan Roskovic (80.), David Hofer (85.) und Andrin Gilbert (93.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Seon in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 14 geschossenen Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Seon feiert mit dem Sieg gegen Kölliken bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Seon geht es daheim gegen FC Merenschwand 1b (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (2. September) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Kölliken liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 13. Das Team hat null Punkte. Kölliken hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem siebtplatzierten FC Buchs 2 kriegt es Kölliken als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Seon 0:2 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 49. Enis Yavuzcan 0:1. 93. Enis Yavuzcan 0:2. – Kölliken: Mirco Siegenthaler, Ali Safari, Marco Bieri, Antonio Ferritto, Mark Ukaj, Alban Kukeli, Ardit Kukeli, Manuel Berisha, Deniz Selimi, Venis Bajrami, Astrit Ukaj. – Seon: Gian Andri Gloor, Timo Burkard, Shukri Mustafi, Davide Serratore, Anil Halimi, Matheus Vercillo Cardoso, Fabrice Wild, Fabian Zeig, David Walti, Alessio Mandolfo, Enis Yavuzcan. – Verwarnungen: 42. Manuel Berisha, 55. Deniz Selimi, 80. Kristijan Roskovic, 85. David Hofer, 93. Andrin Gilbert – Ausschluss: 58. Deniz Selimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

