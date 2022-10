4. Liga, Gruppe 1 Kölliken verliert gegen Seriensieger Schönenwerd-Niedergösgen Schönenwerd-Niedergösgen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Das Skore eröffnete Manuel David Peralta Gonzalez in der 8. Minute. Er traf für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0. Besnik Hysenaj sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schönenwerd-Niedergösgen. Der Anschlusstreffer für Kölliken zum 1:2 kam in der 15. Minute. Verantwortlich dafür war Valdrin Selimi.

Per Elfmeter glich Atdhe Maloku das Spiel in der 43. Minute für Kölliken wieder aus. Besnik Hysenaj brachte Schönenwerd-Niedergösgen 3:2 in Führung (58. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Anton Wenger die Führung für Schönenwerd-Niedergösgen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken gab es vier gelbe Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Burim Bujari (42.) und Cebrail Sonzamanci (44.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 13).

Schönenwerd-Niedergösgen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 2. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher sechsmal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Ljiljan. Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Nach der Niederlage büsst Kölliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es in einem Heimspiel gegen FC Rothrist 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Kölliken 2a 4:2 (2:2) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 8. Manuel David Peralta Gonzalez 1:0. 10. Besnik Hysenaj 2:0. 15. Valdrin Selimi 2:1. 43. Atdhe Maloku (Penalty) 2:2.58. Besnik Hysenaj 3:2. 75. Anton Wenger 4:2. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Cebrail Sonzamanci, Mato Adzaga, Ivano Passaro, Livio Salvatore, Elia Scheidegger, Manuel David Peralta Gonzalez, Luca Lehmann, Anton Wenger, Besnik Hysenaj, Renzo Rettenmund. – Kölliken: Vilson Nrejaj, Lukas Bucher, David Hunziker, Giuseppe Frangiosa, Mark Canaj, Atdhe Maloku, Rino Hunziker, Valmir Selimi, Valdrin Selimi, Leonard Rashiti, Ardit Basha. – Verwarnungen: 5. Lukas Bucher, 42. Burim Bujari, 43. Giuseppe Frangiosa, 44. Cebrail Sonzamanci, 63. Mark Canaj, 73. Valdrin Selimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

