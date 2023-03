3. Liga, Gruppe 1 Kölliken verliert gegen Seriensieger Küttigen Küttigen reiht Sieg an Sieg: Gegen Kölliken hat das Team am Freitag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Michael Frey eröffnete in der 48. Minute das Skore, als er für Küttigen das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küttigen stellte Amanuel Efson in Minute 63 her. Küttigen erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Luca Dätwyler weiter auf 3:0.

Fatjan Lokaj verkürzte in der 82. Minute den Rückstand von Kölliken auf 1:3. Die 85. Minute brachte für Kölliken den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Ramon Egli. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Amanuel Efson die Führung für Küttigen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Dinis Bagnibov (46.), Hajdar Kamishaj (47.) und Brian Peyer (73.). Für Küttigen gab es keine Karte.

Küttigen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 43 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 13).

Küttigen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 31 Punkten. Für Küttigen ist es der sechste Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Niederlenz. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Für Kölliken war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Othmarsingen. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Kölliken 4:2 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 48. Michael Frey 1:0. 63. Amanuel Efson 2:0. 80. Luca Dätwyler 3:0. 82. Fatjan Lokaj 3:1. 85. Ramon Egli 3:2. 90. Amanuel Efson 4:2. – Küttigen: Alexander Baumgartner, Michael Hächler, Tom Terbrüggen, Tobias Schmid, Joel Blattner, Amanuel Efson, Fadri Bieri, David Berner, Aleks Spasojevic, Michael Frey, Luca Dätwyler. – Kölliken: Simon Nützi, Brian Peyer, Hajdar Kamishaj, Durim Racaj, Pascal Nützi, Timon Rytz, Fatjan Lokaj, Ilija Tipura, Dinis Bagnibov, Ramon Egli, Albert Marku. – Verwarnungen: 46. Dinis Bagnibov, 47. Hajdar Kamishaj, 73. Brian Peyer.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 18:26 Uhr.