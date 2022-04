2. Liga AFV Kölliken und Wettingen spielen Remis Kölliken und Wettingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Kölliken die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Raoul Canzian. Den Ausgleich erzielte Rafed Bayazi in der 50. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Bozo Predojevic (56.), Alessandro Titone (56.) und Rafed Bayazi (94.). Gelbe Karten gab es bei Wettingen für Jacopo Canzian (56.), Almedin Qerimi (63.) und Stefano Imbrogno (88.).

Kölliken bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Freitag (22. April) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wettingen geht es daheim gegen FC Niederwil (Platz 14) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Wettingen 1:1 (0:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 12. Raoul Canzian 0:1. 50. Rafed Bayazi 1:1. – Kölliken: Lenny Hofer, Roger Werthmüller, Alessandro Titone, Mateo Trgo, Jan Buchser, Endrit Elezaj, Dino Plazibat, Bozo Predojevic, Omid Jafari, Albert Marku, Rafed Bayazi. – Wettingen: Roman Heiniger, Giulian Hard, Ivan Talarico, Alnord Feta, Emanuel Iuliano, Almedin Qerimi, Raoul Canzian, Stefano Imbrogno, Hakan Sinani, Massimo Montalto, Jacopo Canzian. – Verwarnungen: 56. Bozo Predojevic, 56. Alessandro Titone, 56. Jacopo Canzian, 63. Almedin Qerimi, 88. Stefano Imbrogno, 94. Rafed Bayazi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 00:03 Uhr.