4. Liga, Gruppe 2 Kölliken und Sarmenstorf teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Kölliken und Sarmenstorf gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Kölliken geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 63. Minute doch noch einen Punkt.

In der 30. Minute ging Sarmenstorf durch Silvan Probst in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Rudolf Berisha den 1:1-Ausgleich für Kölliken erzielte. Jonas Furrer sorgte in der 60. Minute für die erneute Führung für Sarmenstorf. Und wieder glich Kölliken innert kürzester Zeit aus: Venis Bajrami traf in der 63. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Kölliken sah Benjamin Muheim (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ibrahim Sinani (44.), Samuel Müller (70.) und Antonio Ferritto (72.). Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Joel Scheuber (40.), Luca Meier (67.) und Nesim Abdulai (93.).

Kölliken bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit einem Punkt auf Rang 13. Kölliken hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Kölliken spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Merenschwand 1b (Platz 10). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 11. Sarmenstorf hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkiyemspor (Platz 9). Die Partie findet am Sonntag (11. September) statt (15.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Sarmenstorf 2a 2:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 30. Silvan Probst 0:1. 33. Rudolf Berisha 1:1. 60. Jonas Furrer 1:2. 63. Venis Bajrami 2:2. – Kölliken: Benjamin Muheim, Samuel Müller, Ardit Kukeli, Antonio Ferritto, Laouand Baro, Alban Kukeli, Ibrahim Sinani, Venis Bajrami, Rudolf Berisha, Andre Berisha, Astrit Ukaj. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Marco Wietlisbach, Luca Meier, Sandro Lenz, Jonas Furrer, Leandro Barone, Yared Wasem, Joel Scheuber, Silvan Probst, Marco Stutz, Riccardo Caggiano. – Verwarnungen: 40. Joel Scheuber, 44. Ibrahim Sinani, 67. Luca Meier, 70. Samuel Müller, 72. Antonio Ferritto, 93. Nesim Abdulai – Ausschluss: 93. Benjamin Muheim.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 12:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.