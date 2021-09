2. Liga AFV Kölliken und Menzo Reinach teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Kölliken und Menzo Reinach lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 66. Minute schoss Manuel Peter das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 73. Minute traf Altin Gashi für Menzo Reinach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Avni Hasanramaj (62.) und Atdhe Hasanramaj (87.). Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Durim Racaj (37.)

Kölliken verbessert sich in der Tabelle von Rang 16 auf 15. Das Team hat einen Punkt. Kölliken hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Küttigen (Platz 13). Die Partie findet am Samstag (4. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

In der Tabelle liegt Menzo Reinach weiterhin auf Rang 11. Das Team hat vier Punkte. Menzo Reinach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das zehntplatzierte Team FC Gontenschwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Samstag (4. September) statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Kölliken - FC Menzo Reinach 1:1 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 66. Manuel Peter 1:0. 73. Altin Gashi 1:1. – Kölliken: Remo Schenk, Emanuel Berisa, Mateo Trgo, Durim Racaj, Armin Mujanovic, Deniz Selimi, Nestor Ebobisse Molly, Albert Rudaj, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Bozo Predojevic, Albert Marku. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Florin Hasanaj, Avni Hasanramaj, Dario Bucher, Valter Bekaj, Oruc Teke, Lars Fankhauser, Jan Dätwyler, Fatjan Lokaj, Altin Gashi. – Verwarnungen: 37. Durim Racaj, 62. Avni Hasanramaj, 87. Atdhe Hasanramaj.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Küttigen 3:0, FC Gränichen - FC Suhr 1:2, FC Brugg - FC Wohlen 2 0:3, FC Kölliken - FC Menzo Reinach 1:1, FC Gontenschwil - FC Wettingen 5:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Fislisbach 3:1, FC Niederwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Windisch - FC Oftringen 6:3

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 4 Spiele/12 Punkte (18:2). 2. FC Oftringen 4/9 (12:11), 3. FC Lenzburg 4/9 (9:5), 4. FC Windisch 4/8 (11:6), 5. FC Wettingen 4/7 (15:8), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 4/7 (8:4), 7. FC Fislisbach 4/7 (11:8), 8. FC Suhr 4/7 (12:6), 9. FC Brugg 4/7 (6:6), 10. FC Gontenschwil 4/5 (9:11), 11. FC Menzo Reinach 4/4 (5:8), 12. FC Wohlen 2 4/3 (5:11), 13. FC Küttigen 4/3 (8:8), 14. FC Niederwil 4/1 (1:12), 15. FC Kölliken 4/1 (5:18), 16. FC Gränichen 4/0 (3:14).

