3. Liga, Gruppe 1 Kölliken setzt Siegesserie auch gegen Rupperswil fort Kölliken setzt seine Siegesserie auch gegen Rupperswil fort. Das 3:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Omid Jafari in der 33. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Kölliken. Mateo Trgo erhöhte in der 72. Minute zur 2:0-Führung für Kölliken. Mit einem weiteren Tor erhöhte Mateo Trgo für Kölliken auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kölliken, Dino Plazibat (80.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Rupperswil, nämlich für Joël Hauser (66.).

Kölliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 7. Kölliken hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gränichen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Oktober (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rupperswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Kölliken - FC Rupperswil 3:0 (1:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 33. Omid Jafari 1:0. 72. Mateo Trgo 2:0. 77. Mateo Trgo 3:0. – Kölliken: Alban Gecaj, Tomislav Tipura, Durim Racaj, Mateo Trgo, Dino Plazibat, Ardit Kukeli, Ilija Tipura, Ramon Schlatter, Alban Kukeli, Gian Farro, Omid Jafari. – Rupperswil: Cédric Zürcher, Samuele Eufemia, Josia Lutz, Daniel Koch, Siem Zerai, Erion Rrafshi, Joël Hauser, Luigi Ciancio, Lukas Frey, Loris Mrkaljevic, Valdrin Dvorani. – Verwarnungen: 66. Joël Hauser, 80. Dino Plazibat.

