3. Liga, Gruppe 1 Kölliken mit Sieg gegen Schöftland – Später Siegtreffer durch Hajdar Kamishaj Kölliken behielt im Spiel gegen Schöftland am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Kölliken gelang Hajdar Kamishaj in der 81. Minute. In der 24. Minute hatte Omid Jafari Kölliken in Führung gebracht. Der Ausgleich für Schöftland fiel in der 34. Minute durch Nick Schär.

Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Gianluca Wirz (26.), Yves Lüscher (44.) und Andrin Mühlethaler (92.). Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Tomislav Tipura (47.) und Ardit Kukeli (75.).

Kölliken rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 11. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Veltheim AG (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 13. Für Schöftland war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Schöftland tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Küttigen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Kölliken - SC Schöftland 2 2:1 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 24. Omid Jafari 1:0. 34. Nick Schär 1:1. 81. Hajdar Kamishaj (Penalty) 2:1. – Kölliken: Durim Racaj, Tomislav Tipura, Jérôme Torgler, Mateo Trgo, Ardit Kukeli, Ramon Schlatter, Ilija Tipura, Alban Kukeli, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Hajdar Kamishaj, Omid Jafari. – Schöftland: Julian Dörfler, Benjamin Weiss, Yves Lüscher, Lian Müller, Nick Schär, Kristian Fehér, Andrin Mühlethaler, Simon Olivera, Gergely Daniel Oze, Gianluca Wirz, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 26. Gianluca Wirz, 44. Yves Lüscher, 47. Tomislav Tipura, 75. Ardit Kukeli, 92. Andrin Mühlethaler.

