4. Liga, Gruppe 2 Kölliken holt gegen Gontenschwil ersten Saisonsieg Für Kölliken hat es am Samstag im zehnten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Gontenschwil 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Rudolf Berisha in der 33. Minute. Er traf für Kölliken zum 1:0. Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Aleksander Nrekaj Kölliken mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Kölliken erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Samuel Müller weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fabio Hunziker in der 70. Minute für Gontenschwil auf 1:3. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Deniz Selimi (74.) und Ali Safari (80.). Für Gontenschwil gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 33 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 12).

Kölliken gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Kölliken folgt nach acht Niederlagen und einem Unentschieden.

Kölliken spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Türkiyemspor (Platz 10). Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Gontenschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 13. Für Gontenschwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Merenschwand 1b kriegt es Gontenschwil als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Kölliken 2b 1:3 (0:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 33. Rudolf Berisha 0:1. 50. Aleksander Nrekaj 0:2. 65. Samuel Müller 0:3. 70. Fabio Hunziker (Penalty) 1:3. – Gontenschwil: Tomislav Vukadinovic, Kevin Widmer, Marco Häfliger, Cagatay Oynamaz, Jonah Maurer, Mirco Fulciniti, Kevin Perreten, Ryan Jordi, Can Yavuz, Brian Peyer, Jonas Knaus. – Kölliken: Benjamin Muheim, Ali Safari, Antonio Ferritto, Ardit Kukeli, Endrit Rrustemaj, Ibrahim Sinani, Aleksander Nrekaj, Alban Kukeli, Manuel Berisha, Rudolf Berisha, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 74. Deniz Selimi, 80. Ali Safari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

