2. Liga AFV Klingnau verliert gegen Seriensieger Suhr Suhr reiht Sieg an Sieg: Gegen Klingnau hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Noaim Bayazi eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Suhr das 1:0 markierte. Klingnau glich in der 30. Minute durch Danijel Martic aus. In der 33. Minute war es an Bryan Sleiman, Klingnau 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 51. Minute, als Davut Bektas für Suhr traf. Thomas Wernli traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Suhr. Das letzte Tor der Partie fiel in der 74. Minute, als Ahmet Ceker die Führung für Suhr auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Serkan Korkut von Klingnau erhielt in der 63. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Suhr den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Suhr rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 3. Für Suhr ist es der dritte Sieg in Serie. Suhr konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Suhr in einem Heimspiel mit FC Brugg (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Nach der Niederlage büsst Klingnau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwei Punkten auf Rang 12. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Klingnau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Klingnau - FC Suhr 2:4 (2:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 5. Noaim Bayazi 0:1. 30. Danijel Martic 1:1. 33. Bryan Sleiman 2:1. 51. Davut Bektas 2:2. 53. Thomas Wernli 2:3. 74. Ahmet Ceker 2:4. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Esdras Soki Mafuta, Yigit Can Özata, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Brahim Maloki, Arianit Ibrahimi, Danijel Martic, Bryan Sleiman. – Suhr: Adis Imsirovic, Angelo Petralito, Gabriell Berisha, Rocco Costantino, Thomas Wernli, Sven Käser, Serkan Topal, Ahmet Ceker, Michael Koch, Noaim Bayazi, Davut Bektas. – Verwarnungen: 63. Serkan Korkut.

