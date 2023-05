2. Liga AFV Klingnau stolpert gegen Menzo Reinach – Siegtreffer durch Kastriot Hasanramaj Menzo Reinach hat am Dienstag gegen Klingnau die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das achtklassierte Team 2:1.

Der Siegtreffer für Menzo Reinach gelang Kastriot Hasanramaj in der 59. Minute. In der 37. Minute hatte Damian Pignatelli Menzo Reinach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Klingnau fiel in der 44. Minute durch Anto Gudelj.

Bei Menzo Reinach sah Albert Gashi (80.) die rote Karte. Gelb erhielt Jan Dätwyler (90.). Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Oruc Teke (16.), Semavat Seferi (79.) und Kevin Sleiman (85.).

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 11. Für Menzo Reinach ist es der zweite Sieg in Serie.

Menzo Reinach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Brugg (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 8. Klingnau hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Klingnau auf fremdem Terrain mit FC Oftringen (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Klingnau - FC Menzo Reinach 1:2 (1:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 37. Damian Pignatelli 0:1. 44. Anto Gudelj 1:1. 59. Kastriot Hasanramaj 1:2. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Batuhan Karadeniz, Fisnik Ademi, Bryan Sleiman, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Isni Zekiri, Anto Gudelj. – Menzo Reinach: Kevin Reber, Jan Dätwyler, Sebastjan Nuhi, Mateo Trgo, Vasfi Jusufi, Lars Fankhauser, Kastriot Hasanramaj, Mergim Meholli, Dario Bucher, Furkan Tan, Damian Pignatelli. – Verwarnungen: 16. Oruc Teke, 79. Semavat Seferi, 85. Kevin Sleiman, 90. Jan Dätwyler – Ausschluss: 80. Albert Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

