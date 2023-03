2. Liga AFV Klingnau sorgt bei Wohlen für Überraschung Überraschung bei Klingnau gegen Wohlen: Der Tabellen14. (Klingnau) hat am Sonntag auswärts den Tabellenachten gleich 4:0 besiegt.

(chm)

Bryan Sleiman schoss Klingnau in der 38. Minute zur 1:0-Führung. Oruc Teke sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klingnau. Klingnau erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Milos Ivanovic weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Anto Gudelj in der 64. Minute, als er für Klingnau zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Serkan Korkut von Klingnau erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Klingnau nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.1. Das bedeutet, dass Klingnau die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Klingnau gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 13. Es macht einen Platz gut. Klingnau hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Lenzburg kriegt es Klingnau im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am Freitag (31. März) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Wohlen hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wohlen geht es auswärts gegen FC Brugg (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Klingnau 0:4 (0:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 38. Bryan Sleiman 0:1. 55. Oruc Teke 0:2. 60. Milos Ivanovic 0:3. 64. Anto Gudelj 0:4. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Eltion Shabani, Gökdeniz Can, Dardan Pnishi, Hugo Chabin, Nelson Afulike, Noel Romano, Noah Jappert, Muhamed Seferi, Gabriel Prenaj, Javi Gabathuler. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tomislav Iliev, Tobias Merki, Semavat Seferi, Milos Ivanovic, Oruc Teke, Atanas Angelov, Bryan Sleiman, Fisnik Ademi, Paulo Arias. – Verwarnungen: 52. Serkan Korkut.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 19:07 Uhr.