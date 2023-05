2. Liga AFV Klingnau sorgt bei Wettingen für Überraschung – Atanas Angelov entscheidet Spiel Überraschender Sieg für Klingnau: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wettingen (1. Rang) auswärts 4:3 geschlagen.

(chm)

Das Skore eröffnete Paulo Arias in der 17. Minute. Er traf für Klingnau zum 1:0. Anto Gudelj sorgte in der 29. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Klingnau. Raoul Canzian sorgte in der 42. Minute für Wettingen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleich für Wettingen fiel in der 52. Minute, als Tobias Merki ins eigene Tor traf. Atanas Angelov schoss Klingnau in der 56. Minute zur 3:2-Führung. Der Ausgleich für Wettingen fiel in der 68. Minute (Raoul Canzian). In der 79. Minute schoss Atanas Angelov Klingnau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Wettingen sah Radovan Radevic (53.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Alnord Feta (32.), Dario Theiler (46.) und Radovan Radevic (53.). Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Milos Ivanovic (50.), Oruc Teke (53.) und Anto Gudelj (85.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Klingnau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Klingnau die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wettingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Klingnau. Im Schnitt lässt das Team 0.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Klingnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 9. Klingnau hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Klingnau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sarmenstorf (Platz 5). Die Partie findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Trotz der Niederlage bleibt Wettingen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 43 Punkte auf dem Konto. Für Wettingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Wettingen verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Wettingen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Brugg. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Wettingen - FC Klingnau 3:4 (1:2) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 17. Paulo Arias 0:1. 29. Anto Gudelj 0:2. 42. Raoul Canzian 1:2. 52. Eigentor (Tobias Merki) 2:2.56. Atanas Angelov 2:3. 68. Raoul Canzian 3:3. 79. Atanas Angelov 3:4. – Wettingen: Roman Heiniger, Dario Theiler, Alnord Feta, Radovan Radevic, Nicola Minikus, Dennis Miolo, Hakan Sinani, Davide Caforio, Boris Dabic, Raoul Canzian, Edonis Shabani. – Klingnau: William Sleiman, Serkan Korkut, Kevin Sleiman, Tobias Merki, Semavat Seferi, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Milos Ivanovic, Paulo Arias, Anto Gudelj. – Verwarnungen: 32. Alnord Feta, 46. Dario Theiler, 50. Milos Ivanovic, 53. Radovan Radevic, 53. Oruc Teke, 85. Anto Gudelj – Ausschluss: 53. Radovan Radevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 20:37 Uhr.