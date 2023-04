2. Liga AFV Klingnau sorgt bei Suhr für Überraschung – Anto Gudelj mit vier Toren Überraschender Sieg für Klingnau: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Suhr (3. Rang) auswärts 4:2 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Diego de Faveri für Suhr. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Per Elfmeter glich Anto Gudelj das Spiel in der 53. Minute für Klingnau wieder aus. Anto Gudelj war auch gleich für die 2:1-Führung (61. Minute) für Klingnau verantwortlich.

Vier Minuten dauerte es, ehe Anto Gudelj erneut erfolgreich war. Er traf in der 65. Minute zum 3:1 für Klingnau. Die 73. Minute brachte für Suhr den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Michael Koch. Mit dem 4:2 für Klingnau schoss erneut Anto Gudelj das letzte Tor der Partie.

Bei Suhr sah Loris Desando (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ahmet Ceker (48.) und Sven Käser (91.). Eine Verwarnung gab es für Klingnau, nämlich für Atanas Angelov (48.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Klingnau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Klingnau die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Suhr so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 19 Punkte bedeuten Rang 11. Für Klingnau ist es der zweite Sieg in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Klingnau im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (28. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 3. Suhr hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr auswärts mit FC Brugg (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Suhr - FC Klingnau 2:4 (1:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 30. Diego de Faveri 1:0. 53. Anto Gudelj (Penalty) 1:1.61. Anto Gudelj 1:2. 65. Anto Gudelj 1:3. 73. Michael Koch 2:3. 89. Anto Gudelj 2:4. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Loris Desando, Erson Basha, Angelo Petralito, Davut Bektas, Rocco Costantino, Sven Käser, Ahmet Ceker, Diego de Faveri. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tomislav Iliev, Tobias Merki, Labinot Halili, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Milos Ivanovic, Paulo Arias, Anto Gudelj. – Verwarnungen: 48. Ahmet Ceker, 48. Atanas Angelov, 91. Sven Käser – Ausschluss: 81. Loris Desando.

