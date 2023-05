2. Liga AFV Klingnau setzt Siegesserie auch gegen Fislisbach fort – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Klingnau setzt seine Siegesserie auch gegen Fislisbach fort. Das 5:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Fislisbach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Yannic Frei ging das Team in der 36. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 48. Minute, als Isni Zekiri für Klingnau traf.

Danach drehte Klingnau auf. Das Team schoss ab der 60. Minute noch vier weitere Tore, während Fislisbach ein Tor gelang (zum 2:3 (68. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Klingnau waren: Anto Gudelj (2 Treffer), Isni Zekiri (1 Treffer), Dario Branco Ferreira (1 Treffer) und Atanas Angelov (1 Treffer). Die Torschützen für Fislisbach waren: Yannic Frei und Sem Yildiz.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Oruc Teke von Klingnau erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Klingnau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Klingnau die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Klingnau um einen Platz nach vorne. 29 Punkte bedeuten Rang 8. Klingnau hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Klingnau geht es zuhause gegen FC Menzo Reinach (Platz 13) weiter. Die Partie findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Nach der Niederlage büsst Fislisbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 9. Fislisbach hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Brugg (Platz 11). Die Partie findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Klingnau 2:5 (1:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 36. Yannic Frei 1:0. 48. Isni Zekiri 1:1. 60. Anto Gudelj 1:2. 63. Dario Branco Ferreira 1:3. 68. Sem Yildiz (Penalty) 2:3.73. Atanas Angelov 2:4. 90. Anto Gudelj (Penalty) 2:5. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Alessandro Olivito, Arbnor Berisha, Yannic Frei, Pasquale Guzzo, Justin Comas, Slobodan Stoilovski, Kristian Popov. – Klingnau: William Sleiman, Serkan Korkut, Tobias Merki, Tomislav Iliev, Fisnik Ademi, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Milos Ivanovic, Isni Zekiri, Anto Gudelj. – Verwarnungen: 87. Oruc Teke.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 17:39 Uhr.