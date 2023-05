2. Liga AFV Klingnau mit Auswärtssieg bei Oftringen Klingnau behielt im Spiel gegen Oftringen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Isni Zekiri in der 18. Minute. Er traf für Klingnau zum 1:0. In der 24. Minute baute Anto Gudelj den Vorsprung für Klingnau auf zwei Tore aus (2:0). Klingnau erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Fisnik Ademi weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Dario Pizzolante in der 72. Minute her, als er für Oftringen auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Klingnau für Kevin Sleiman (76.) und Semavat Seferi (88.). Oftringen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Oftringen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 14).

Klingnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 8. Klingnau hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Klingnau geht es auswärts gegen FC Brugg (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Oftringen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oftringen ist es bereits die 18. Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Oftringen gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Oftringen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Suhr. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Oftringen - FC Klingnau 1:3 (0:2) - Im Feld, Oftringen – Tore: 18. Isni Zekiri 0:1. 24. Anto Gudelj 0:2. 67. Fisnik Ademi 0:3. 72. Dario Pizzolante 1:3. – Oftringen: Bruno Matheus Dias Dos Santos, Daniel Kasanga, Kevin Müller, Kenan Mujanovic, Dominik Sieber, Raffaele Roca, Luca Costa Baiao, Mattia Marino, Leandro Faria Cardoso, Dario Pizzolante, Kevin Lopez. – Klingnau: William Sleiman, Serkan Korkut, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Semavat Seferi, Dario Branco Ferreira, Milos Ivanovic, Labinot Halili, Paulo Arias, Isni Zekiri, Anto Gudelj. – Verwarnungen: 76. Kevin Sleiman, 88. Semavat Seferi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 14:50 Uhr.