4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Klingnau holt gegen Türkiyemspor ersten Saisonsieg Türkiyemspor lag gegen Klingnau deutlich vorne, nämlich 3:0 (50. Minute) - und verlor dennoch. Klingnau feiert einen 5:4-Auswärtssieg.

(chm)

Den Auftakt machte Semih Akcaoglu, der in der 6. Minute für Türkiyemspor zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Özgür Koçan Türkiyemspor mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Özgür Koçan in der 50. Minute für das 3:0 für Türkiyemspor.

Samir Brkic verkürzte in der 52. Minute den Rückstand von Klingnau auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Klingnau zum 2:3 kam in der 58. Minute. Verantwortlich dafür war Burak Bozkus. Samir Brkic glich in der 72. Minute für Klingnau aus. Es hiess 3:3.

Burak Bozkus traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für Klingnau. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Klingnau stellte Jan Georg in Minute 77 her. In der Schlussphase kam Türkiyemspor noch auf 4:5 heran. Özgür Koçan war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Talha Karadeniz (83.) und Semih Akcaoglu (91.). Die einzige gelbe Karte bei Klingnau erhielt: Luca Weik (79.)

Die Abwehr von Türkiyemspor kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Klingnau folgt nach vier Niederlagen und einem Unentschieden.

Klingnau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Buchs 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Türkiyemspor hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkiyemspor in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Windisch 2 (Platz 10) zu tun. Die Partie findet am Samstag (30. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Türkiyemspor 1 - FC Klingnau 2 4:5 (2:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 6. Semih Akcaoglu 1:0. 30. Özgür Koçan 2:0. 50. Özgür Koçan 3:0. 52. Samir Brkic 3:1. 58. Burak Bozkus 3:2. 72. Samir Brkic 3:3. 73. Burak Bozkus 3:4. 77. Jan Georg 3:5. 87. Özgür Koçan 4:5. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Tolunay Sahil, Bekir Korucu, Onur Cihan, Firat Benli, Atakan Baysal, Semih Akcaoglu, Ertugrul Karakelle, Ufuk Celik, Özgür Koçan, Egehan Özdemir. – Klingnau: Loris Cardella, Andri Märki, Luc Müller, Jan Georg, Siro Märki, Kevin Leonardo Dias Tavares, Adrian Valiselos Gomes, Jannik Hauenstein, Sven Stauffer, Luca Weik, Samir Brkic. – Verwarnungen: 79. Luca Weik, 83. Talha Karadeniz, 91. Semih Akcaoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.04.2022 12:52 Uhr.