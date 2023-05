3. Liga, Gruppe 1 Klarer Pflichtsieg für Gränichen gegen Schöftland – Siegesserie von Schöftland gebrochen Gränichen hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Schöftland gesiegt: Der Tabellenführer gewinnt am Samstag zuhause 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

In der 13. Minute gelang Florian Müller der Führungstreffer zum 1:0 für Gränichen. Gränichen baute die Führung in der 30. Minute (Seja Ettle) weiter aus (2:0). Robin Bürgisser baute in der 57. Minute die Führung für Gränichen weiter aus (3:0). Luc Lorenzi schoss das 4:0 (91. Minute) für Gränichen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Seja Ettle (76.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Schöftland erhielt: Gianluca Wirz (24.)

In der Abwehr gehört Gränichen zu den Besten: Die total 32 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 3).

Mit dem Sieg hält Gränichen seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 22 Spielen 47 Punkte auf dem Konto. Gränichen hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gränichen auf fremdem Terrain mit FC Veltheim AG (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 12. Schöftland hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Schöftland geht es daheim gegen FC Kölliken (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Gränichen - SC Schöftland 2 4:0 (2:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 13. Florian Müller 1:0. 30. Seja Ettle 2:0. 57. Robin Bürgisser 3:0. 91. Luc Lorenzi 4:0. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Nestor Ebobisse Molly, Tobias Müller, Robin Bürgisser, Cedric Galligani, Seja Ettle, Florian Müller, Alessandro Anastasio, Matteo Muscia. – Schöftland: Julian Dörfler, Jonas Müller, Yves Lüscher, Nick Schär, Raphael Lüscher, Roan Noordijk, Simon Olivera, Dennis Pregla, Roman Leuenberger, Gianluca Wirz, Nicolas Aufdenblatten. – Verwarnungen: 24. Gianluca Wirz, 76. Seja Ettle.

