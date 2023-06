3. Liga, Gruppe 1 Klarer Pflichtsieg für Gränichen gegen Kölliken Gränichen holt gegen Kölliken auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Freitag gegen den Tabellenelften 4:0.

(chm)

Robin Ettle erzielte in der 12. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Gränichen. Seja Ettle sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gränichen. Gränichen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Robin Ettle weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Matteo Muscia, der in der 80. Minute die Führung für Gränichen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ilija Tipura von Kölliken erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Gränichen: 50 Punkte bedeuten Rang 2. Gränichen hat bisher 16mal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Gränichen daheim gegen das erstplatzierte Team FC Küttigen 1b zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Mit der Niederlage rückt Kölliken in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 25 Punkten neu Platz 12. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Kölliken geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederlenz (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Kölliken - FC Gränichen 0:4 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 12. Robin Ettle 0:1. 43. Seja Ettle 0:2. 60. Robin Ettle 0:3. 80. Matteo Muscia 0:4. – Kölliken: Alban Gecaj, Durim Racaj, Hajdar Kamishaj, Ilija Tipura, Ramon Egli, Ruben Santos Indio, Alban Kukeli, Gian Farro, Abdo Danho, Albert Marku, Fatjan Lokaj. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Florian Müller, Tobias Müller, Alessandro Anastasio, Arbnor Sejdiu, Seja Ettle, Matteo Muscia, Robin Bürgisser, Robin Ettle. – Verwarnungen: 28. Ilija Tipura.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 09:30 Uhr.