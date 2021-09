4. Liga, Gruppe 3 Klarer Pflichtsieg für Falke Lupfig gegen Othmarsingen Falke Lupfig holt gegen Othmarsingen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-14. 4:0.

(chm)

Arianit Bytyqi brachte Falke Lupfig 1:0 in Führung (47. Minute). Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Petrit Ismaili Falke Lupfig mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Falke Lupfig erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Erlind Bytyqi weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Kujtim Iseni, der in der 88. Minute die Führung für Falke Lupfig auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Falke Lupfig, nämlich für Arber Shala (52.). Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Dominique Neuhaus (50.)

In der Tabelle verbessert sich Falke Lupfig von Rang 6 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Falke Lupfig hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Merenschwand 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (8. September) (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Othmarsingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Für Othmarsingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Mellingen 2a (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Falke Lupfig 0:4 (0:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 47. Arianit Bytyqi 0:1. 60. Petrit Ismaili 0:2. 67. Erlind Bytyqi 0:3. 88. Kujtim Iseni 0:4. – Othmarsingen: Ardit Sadiku, Marcel Gwerder, Raphael Schneider, Mattia Beccarelli, Jahel Patermo, Naveen Kirutharan, Jonath Chandramohan, Simon Hossain, Milos Dejic, Dominique Neuhaus, Izer Sadiku. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Arber Shala, Naim Adili, Gjergj Gjoli, Selim Rexhepi, Hermon Petros, Petrit Ismaili, Betrim Shabani, Arianit Bytyqi, Erlind Bytyqi, Tedros Daniel. – Verwarnungen: 50. Dominique Neuhaus, 52. Arber Shala.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Niederwil 2 - KF Liria 2:5, FC Muri 3 - FC Mutschellen 3 2:2, FC Merenschwand 1 - FC Bremgarten 2 1:0, FC Othmarsingen 2 - FC Falke Lupfig 0:4

Tabelle: 1. FC Muri 3 5 Spiele/13 Punkte (10:4). 2. KF Liria 5/12 (25:14), 3. FC Falke Lupfig 4/9 (11:6), 4. FC Villmergen 2b 4/9 (18:11), 5. FC Spreitenbach 1b 4/7 (12:8), 6. FC Bünz-Maiengrün 1 3/6 (7:6), 7. FC Turgi 1b 3/6 (7:3), 8. FC Merenschwand 1 4/6 (5:7), 9. FC Mutschellen 3 5/5 (13:13), 10. FC Bremgarten 2 5/4 (8:11), 11. FC Mellingen 2a 4/3 (2:5), 12. FC Sarmenstorf 2b 4/3 (9:13), 13. FC Niederwil 2 5/3 (7:17), 14. FC Othmarsingen 2 5/1 (3:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2021 23:13 Uhr.