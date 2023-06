3. Liga, Gruppe 1 Klarer Pflichtsieg für Entfelden gegen Beinwil am See Entfelden holt gegen Beinwil am See zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 5:0.

In der 32. Minute gelang Davide Ragusa der Führungstreffer zum 1:0 für Entfelden. Entfelden baute die Führung in der 55. Minute (Tiziano Battaglini) weiter aus (2:0). Vier Minuten dauerte es, ehe Tiziano Battaglini erneut erfolgreich war. Er traf in der 59. Minute zum 3:0 für Entfelden.

Noah Ragusa baute in der 69. Minute die Führung für Entfelden weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Hamurabi Be Kascho in der 92. Minute, als er für Entfelden zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Florian Scherer von Entfelden erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Entfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Entfelden hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Juni (20.15 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher sechsmal gewonnen, 17mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Frick 2 kriegt es Beinwil am See als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Entfelden - FC Beinwil am See 5:0 (1:0) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 32. Davide Ragusa 1:0. 55. Tiziano Battaglini 2:0. 59. Tiziano Battaglini 3:0. 69. Noah Ragusa 4:0. 92. Hamurabi Be Kascho 5:0. – Entfelden: Roger Küng, Nico Paulin, Florian Scherer, Gil (Gilberlandio Hemmi), Juan Carlos Brugger, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Davide Ragusa, Dario Picciolo, Tiziano Battaglini. – Beinwil am See: Mustafa Uysal, Noah Speck, Gabriel Jukic, Fabian Merz, Dario Holliger, Tim Fessler, Dilet Wolday, Sertan Kanik, Omer Jasari, Matteo Pitzalis, Bruno Merz. – Verwarnungen: 86. Florian Scherer.

