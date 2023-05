4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Bremgarten gegen Schinznach Bad Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Bremgarten am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schinznach Bad gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Ivan Bogdanovic für Bremgarten. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Dario Incollingo sorgte in der 14. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bremgarten. In der 41. Minute gelang Schinznach Bad (Michael Muselin) der Anschlusstreffer (1:2).

Ivan Bogdanovic erhöhte in der 51. Minute zur 3:1-Führung für Bremgarten. Das letzte Tor der Partie erzielte Kevin Kägi, der in der 79. Minute die Führung für Bremgarten auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Shpresim Gutaj (40.) die einzige gelbe Karte bei Schinznach Bad erhielt: Dario Gumina (50.)

Bremgarten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 23 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Bremgarten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Bremgarten hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bremgarten geht es in einem Heimspiel gegen FC Turgi 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Nach der Niederlage büsst Schinznach Bad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 11. Schinznach Bad hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Schinznach Bad wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das zehntplatzierte Team FC Niederwil 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 19. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Schinznach Bad - FC Bremgarten 2 1:4 (1:2) - Sportplatz Schachen, Schinznach – Tore: 3. Ivan Bogdanovic 0:1. 14. Dario Incollingo 0:2. 41. Michael Muselin 1:2. 51. Ivan Bogdanovic 1:3. 79. Kevin Kägi 1:4. – Schinznach Bad: Simone Tuveri, Philipp Weiser, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Mario Patrone, Nico Häusermann, Dario Gumina, Antonis Gkolosis, Dreni Shala, Giorgio Cariati, Michael Muselin. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Fitim Gutaj, Andrea Rüppel, Markus Brunner, Sven Trottmann, Dario Incollingo, Shpresim Gutaj, Nicolas Baumann, Roger Karli, Nigel Widmer, Ivan Bogdanovic. – Verwarnungen: 40. Shpresim Gutaj, 50. Dario Gumina.

