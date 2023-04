4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Klarer Pflichtsieg für Bremgarten gegen Kölliken Sieg für den Tabellenvierten: Bremgarten lässt am Dienstag zuhause beim 4:1 gegen Kölliken (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dario Incollingo für Bremgarten. In der 25. Minute traf er zum 1:0. In der 48. Minute baute Kavilash Arultharan den Vorsprung für Bremgarten auf zwei Tore aus (2:0). In der 60. Minute traf Kavilash Arultharan bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Bremgarten.

Jetmir Kida verkürzte in der 81. Minute den Rückstand von Kölliken auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. Nigel Widmer schoss das 4:1 (88. Minute) für Bremgarten und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kölliken sah Samuel Müller (87.) die rote Karte. Gelb erhielt David Martins Da Rocha (53.). Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Shpresim Gutaj (40.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Bremgarten ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 erzielten Toren Rang 3.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Bremgarten von Rang 4 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Bremgarten hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Merenschwand 1a (Platz 5). Diese Begegnung findet am Freitag (21. April) statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Kölliken steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 10). Das Team hat drei Punkte. Kölliken hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mellingen 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Samstag (22. April) statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Kölliken 2b 4:1 (1:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 25. Dario Incollingo 1:0. 48. Kavilash Arultharan 2:0. 60. Kavilash Arultharan 3:0. 81. Jetmir Kida (Penalty) 3:1.88. Nigel Widmer 4:1. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Fitim Gutaj, Markus Brunner, Jorge Gomez Ruiz, Shpresim Gutaj, Kavilash Arultharan, Nicolas Baumann, Nigel Widmer, Sven Trottmann, Ivan Bogdanovic, Dario Incollingo. – Kölliken: Manuel Graf, Endrit Rrustemaj, Jan Buchser, Samuel Müller, Luca Romeo, Noah Liuzzi, Aleksander Nrekaj, Elia Tummarello, Alban Kukeli, Joel Lüthy, Brikend Kelmendi. – Verwarnungen: 40. Shpresim Gutaj, 53. David Martins Da Rocha – Ausschluss: 87. Samuel Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

