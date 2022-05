2. Liga AFV Klarer Favoritensieg bei Wohlen gegen Kölliken Wohlen holt gegen Kölliken auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 5:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dominic Philips für Wohlen. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Albert Marku glich in der 19. Minute für Kölliken aus. Es hiess 1:1. In der 25. Minute war es an Sandi Sulejmanagic, Wohlen 2:1 in Führung zu bringen.

Kölliken glich in der 36. Minute durch Ivan Gabriel Almeida Carvalho aus. Younes Oussadit schoss Wohlen in der 48. Minute zur 3:2-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Wohlen stellte Alessio Milazzo in Minute 75 her. Taip Saciri schoss das 5:2 (81. Minute) für Wohlen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wohlen erhielten Sandi Sulejmanagic (27.), Genti Ajdari (59.) und Gabriel Prenaj (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Altijon Qorolli (49.), Jan Buchser (78.) und Omid Jafari (86.).

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 69 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 16).

Wohlen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 5. Wohlen hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wohlen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 15.-platzierte FC Gontenschwil. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 13. Für Kölliken war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kölliken spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Oftringen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Wohlen 2 2:5 (2:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 2. Dominic Philips 0:1. 19. Albert Marku 1:1. 25. Sandi Sulejmanagic 1:2. 36. Ivan Gabriel Almeida Carvalho 2:2. 48. Younes Oussadit 2:3. 75. Alessio Milazzo 2:4. 81. Taip Saciri 2:5. – Kölliken: Lenny Hofer, Fabian Böni, Mateo Trgo, Altijon Qorolli, Jan Buchser, Gian Farro, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Dino Plazibat, Pjeter Cubi, Endrit Elezaj, Albert Marku. – Wohlen: Nils Reich, Martim Patricio Cardoso, Justin Pfister, Luka Juric, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Kerem Kursun, Younes Oussadit, Dominic Philips, Alessio Milazzo, Jason Ty Husic. – Verwarnungen: 27. Sandi Sulejmanagic, 49. Altijon Qorolli, 59. Genti Ajdari, 78. Jan Buchser, 86. Gabriel Prenaj, 86. Omid Jafari.

