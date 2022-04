2. Liga AFV Klarer Favoritensieg bei Windisch gegen Fislisbach Windisch hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Fislisbach gesiegt: Der Leader gewinnt am Freitag zuhause 4:1 gegen den Tabellenzehnten.

Das erste Tor der Partie fiel für Windisch: Meriton Bytyqi brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Windisch stellte Rilind Beqiri in Minute 74 her. Die 76. Minute brachte für Fislisbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Christian Gasane.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Windisch stellte Alen Velic in Minute 78 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira in der 84. Minute, als er für Windisch zum 4:1 traf.

Bei Windisch erhielten Kristian Popov (25.), Eren Türkan (53.) und Atanas Angelov (53.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Remo Peterhans (82.)

Windisch schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 62 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Windisch nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 22 Spielen hat das Team 50 Punkte. Windisch hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Windisch auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 16.-platzierte FC Gränichen. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 10. Fislisbach hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wettingen (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Windisch - FC Fislisbach 4:1 (1:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 8. Meriton Bytyqi 1:0. 74. Rilind Beqiri 2:0. 76. Christian Gasane 2:1. 78. Alen Velic 3:1. 84. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira (Penalty) 4:1. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Eren Türkan, Rilind Beqiri, Luca Costa, Aleksandar Angelov, Shpejtim Berisha, Florian Weber, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Atanas Angelov, Kristian Popov, Meriton Bytyqi. – Fislisbach: Dominic Nussbaumer, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Justin Comas, Lukas Hövel, Toma Culjak, Ryan Allmann, Joshua Gasane, Christian Maier, Yannic Frei. – Verwarnungen: 25. Kristian Popov, 53. Eren Türkan, 53. Atanas Angelov, 82. Remo Peterhans.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 00:17 Uhr.