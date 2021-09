3. Liga, Gruppe 2 Klarer Favoritensieg bei Villmergen gegen Mutschellen Villmergen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mutschellen: Der Tabellensiebte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellen-13.

(chm)

In der 18. Minute war es an Andrea Serratore, Villmergen 1:0 in Führung zu bringen. Sandro Koch erhöhte in der 47. Minute zur 2:0-Führung für Villmergen. Marco Sanvido baute in der 65. Minute die Führung für Villmergen weiter aus (3:0). Davide Prati schoss das 4:0 (87. Minute) für Villmergen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mutschellen sah Christian Huber (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Christian Huber (25.). Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Diogo Calixto Antunes (31.)

Villmergen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Villmergen. 13 Punkte bedeuten Rang 6. Für Villmergen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerig 1 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Mutschellen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Döttingen (Platz 11). Das Spiel findet am 25. September statt (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Mutschellen 2 4:0 (1:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 18. Andrea Serratore 1:0. 47. Sandro Koch 2:0. 65. Marco Sanvido 3:0. 87. Davide Prati 4:0. – Villmergen: Marco Bärtschi, Noah Haussener, Diogo Calixto Antunes, Pascal Rummel, Marco Sanvido, Giuseppe Cristian Furfaro, Antonio Chirico, Sandro Koch, Pascal Meyer, Jim Graf, Andrea Serratore. – Mutschellen: Ramon Zubler, Saviano D Incau, Nico Jud, Christian Huber, Michael Pfyl, Robin Blattmann, Marco Lo Presti, Gianluca Costa, Fabio Costa, Jan Matt, Robin Matt. – Verwarnungen: 25. Christian Huber, 31. Diogo Calixto Antunes – Ausschluss: 89. Christian Huber.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Wettingen 2 5:2, FC Villmergen 1 - FC Mutschellen 2 4:0, FC Kappelerhof - FC Mellingen 1 3:2

Tabelle: 1. FC Frick 1a 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. FC Bremgarten 1 7/15 (21:13), 3. FC Baden 1897 2 7/15 (30:5), 4. FC Würenlingen 1 6/13 (17:7), 5. FC Tägerig 1 7/13 (12:23), 6. FC Villmergen 1 7/13 (21:10), 7. FC Neuenhof 1 7/12 (18:26), 8. FC Kappelerhof 7/11 (17:16), 9. SV Würenlos 1 7/9 (12:13), 10. FC Wettingen 2 7/7 (15:28), 11. FC Döttingen 6/3 (9:30), 12. FC Muri 2 7/3 (16:18), 13. FC Mutschellen 2 7/2 (4:16), 14. FC Mellingen 1 7/1 (12:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 04:07 Uhr.

