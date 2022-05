Frauen 3. Liga Klarer Favoritensieg bei Seengen gegen Lenzburg Seengen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Lenzburg: Der Tabellenvierte siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

In der 12. Minute war es an Malin Zimmermann, Seengen 1:0 in Führung zu bringen. Seengen baute die Führung in der 25. Minute (Céline Döbeli) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Riana Mass in der 54. Minute, als sie für Seengen zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Lenzburg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 10).

Seengen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 3. Seengen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Seengen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Wohlen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Lenzburg verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Lenzburg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Brugg kriegt es Lenzburg als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (11. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: SC Seengen - FC Lenzburg 3:0 (2:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 12. Malin Zimmermann 1:0. 25. Céline Döbeli 2:0. 54. Riana Mass 3:0. – Seengen: Eva Bruderer, Malin Zimmermann, Corinne Dössegger, Fabienne Hauser, Fabienne Michel, Céline Döbeli, Celia Holliger, Chiara Busslinger, Valérie Sandmeier, Stefanie Hauser, Riana Mass. – Lenzburg: Martina Senn, Valentina Zimmermann, Enya Müller, Valeria Riner, Tabea Wehrli Rickenbach, Florenta Vrella, Elta Tafolli, Shirley Zahner, Patricia Hegglin, Anna Lisa Rompietti, Tatianny De Macedo Cesario. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Datenstand: 09.05.2022 10:53 Uhr.