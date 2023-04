3. Liga, Gruppe 1 Klarer Favoritensieg bei Frick gegen Kölliken Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 9) ist Frick am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Kölliken gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

(chm)

Jannik Näf schoss Frick in der 19. Minute zur 1:0-Führung. Luke Müller erhöhte in der 32. Minute zur 2:0-Führung für Frick. Das letzte Tor der Partie erzielte Liridon Sala, der in der 76. Minute die Führung für Frick auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Manuel Herzog (54.) die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Brian Peyer (63.)

In der Defensive hat Frick in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 43 erzielten Toren Rang 4.

Mit dem Sieg rückt Frick um einen Platz nach vorne. Mit 37 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Frick hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Frick bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Küttigen 1b. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Mit der Niederlage rückt Kölliken in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 10. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es zuhause gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Kölliken 3:0 (2:0) - Ebnet, Frick – Tore: 19. Jannik Näf 1:0. 32. Luke Müller 2:0. 76. Liridon Sala 3:0. – Frick: Lukas Schraner, Tobias Hüsler, Pascal Hauswirth, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Luke Müller, Patrick Franz, Jannik Näf, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Kölliken: Alban Gecaj, Pascal Nützi, Hajdar Kamishaj, Brian Peyer, Abdo Danho, Ruben Santos Indio, Ilija Tipura, Fatjan Lokaj, Gian Farro, Dinis Bagnibov, Albert Marku. – Verwarnungen: 54. Manuel Herzog, 63. Brian Peyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

