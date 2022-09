3. Liga, Gruppe 2 Keine Tore zwischen Turgi und Spreitenbach Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Turgi gegen Spreitenbach gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz.

(chm)

Bei Spreitenbach erhielten Rohat Nur (61.), Enes Bunjaku (67.) und Arian Gavazaj (95.) eine gelbe Karte. Bei Turgi erhielten Dardan Ramoja (67.) und Elbasan Lubishtani (95.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Turgi zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Turgi: Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Turgi hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Auf Turgi wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Tägerig, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Spreitenbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Spreitenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Turgi - FC Spreitenbach 0:0 (0:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – keine Tore – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Michael James Browne, Elbasan Lubishtani, Luca Weik, Granit Terbunja, Pascal Knall, Kishanth Mahendran, Helder Lourenco Silva, Stefan Wink. – Spreitenbach: Isen Veselji, Burim Lufi, Vilson Doda, Elvir Salihu, Gentian Morina, Angelo Gerber, Luca Ihly, Valon Qoraj, Enes Bunjaku, Jasin Pasoski, Rohat Nur. – Verwarnungen: 61. Rohat Nur, 67. Enes Bunjaku, 67. Dardan Ramoja, 95. Arian Gavazaj, 95. Elbasan Lubishtani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 04:14 Uhr.

