2. Liga AFV Kein Sieger bei Niederwil und Wettingen Im Spiel zwischen Niederwil und Wettingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Niederwil: Marino Feurer brachte seine Mannschaft in der 39. Minute 1:0 in Führung. Wiederum Marino Feurer erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 für Niederwil. Ein Doppelschlag brachte Wettingen doch noch einen Punkt: Zunächst war Almedin Qerimi in der 69. Minute erfolgreich, dann traf Alnord Feta 9 Minuten später zum 2:2.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Niederwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 23 Punkte bedeuten Rang 4. Niederwil hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Wettingen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Niederwil - FC Wettingen 2:2 (1:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 39. Marino Feurer 1:0. 55. Marino Feurer 2:0. 69. Almedin Qerimi 2:1. 78. Alnord Feta 2:2. – Niederwil: Simon Zimmermann, Martin Bräuer, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Simon Haas, Livio Rey, Emiliano Di Chiara, Joel Rey, Marino Feurer, Andreas Habegger. – Wettingen: Colin Bieli, Giulian Hard, Alnord Feta, Ivan Talarico, Stefano Imbrogno, Nicola Minikus, Albion Veliu, Boris Dabic, Arigon Dulaku, Davide Caforio, Jan Lanz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gränichen - FC Lenzburg 0:4, FC Kölliken - FC Suhr 2:6, FC Sarmenstorf - FC Rothrist 3:2, FC Fislisbach - FC Oftringen 5:3, FC Mutschellen - FC Othmarsingen 0:0, FC Wohlen 2 - FC Gontenschwil 1:3, FC Niederwil - FC Wettingen 2:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 14 Spiele/28 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 14/27 (45:24), 3. FC Wettingen 14/24 (29:24), 4. FC Niederwil 14/23 (32:29), 5. FC Fislisbach 14/22 (27:26), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 14/22 (39:24), 7. FC Sarmenstorf 14/21 (29:27), 8. FC Wohlen 2 14/20 (27:26), 9. FC Oftringen 14/18 (28:40), 10. FC Gränichen 14/17 (28:34), 11. FC Lenzburg 14/16 (20:23), 12. FC Gontenschwil 14/16 (27:26), 13. FC Kölliken 14/14 (31:44), 14. FC Othmarsingen 14/13 (24:43), 15. FC Rothrist 14/11 (21:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.06.2021 23:11 Uhr.