4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Kein Sieger bei Menzo Reinach und Gontenschwil Je ein Punkt für Menzo Reinach und Gontenschwil: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal ging Menzo Reinach in Führung. Doch Gontenschwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Jetmir Devetaku, der in der 26. Minute für Menzo Reinach zum 1:0 traf. In der 41. Minute traf Michael Von Gunten für Gontenschwil zum 1:1-Ausgleich. Tedros Kewaja schoss Menzo Reinach in der 53. Minute zur 2:1-Führung. Den Ausgleich für Gontenschwil erzielte Michael Von Gunten. Er war in der 80. Minute erfolgreich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Bei Menzo Reinach sah Muhamed Rexhepi (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Muhamed Rexhepi (21.) und Jetmir Devetaku (57.). Bei Gontenschwil erhielten Gabriel Josipovic (73.) und Michael Von Gunten (91.) eine gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Menzo Reinach zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frick 3 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (1. Mai) (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 2. Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gontenschwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Kölliken 2a. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (30. April) (19.45 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Gontenschwil 2 2:2 (1:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 26. Jetmir Devetaku 1:0. 41. Michael Von Gunten 1:1. 53. Tedros Kewaja 2:1. 80. Michael Von Gunten 2:2. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Sebastjan Nuhi, Rexhep Mulaj, Ilmir Zeqiri, Menur Murati, Besart Shala, Tedros Kewaja, Faton Ramadani, Albin Berisha. – Gontenschwil: Lino Häfliger, Dario Di Donato, Matej Lovrinovic, Kevin Perreten, Aleksandar Zarkovic, Arian Dzemaili, Maycon Gomes Lima, Oguzcan Alpsoy, Gabriel Josipovic, Michael Von Gunten, Orhan Hadzic. – Verwarnungen: 21. Muhamed Rexhepi, 57. Jetmir Devetaku, 73. Gabriel Josipovic, 91. Michael Von Gunten – Ausschluss: 86. Muhamed Rexhepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.04.2022 11:30 Uhr.