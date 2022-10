4. Liga, Gruppe 1 Kein Sieger bei Masis Aarau und Zofingen Masis Aarau und Zofingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Masis Aarau die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Christoph Spring. Den Ausgleich erzielte Andry Gutiérrez in der 30. Minute.

Bei Masis Aarau erhielten Dejan Risonjic (40.) und Stefan Hadad (89.) eine gelbe Karte. Bei Zofingen erhielten Ricardo Wittmann (71.) und Nicola Suter (89.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Masis Aarau: Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Masis Aarau hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 kriegt es Masis Aarau im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Für Zofingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 2. Zofingen hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zofingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarburg (Rang 11). Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Masis Aarau - SC Zofingen 2a 1:1 (1:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 12. Christoph Spring 0:1. 30. Andry Gutiérrez 1:1. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Elvedin Zukic, Andry Gutiérrez, Darwin Neumann, Nicolas Ott, Sascha Salzmann, Christopher Hadodo, Dejan Risonjic, Andrea D Onofrio, Raphael Moser, Agron Qeta. – Zofingen: Reto Bossard, Dominik Siegrist, Mike Egli, Dominic Bächler, Visar Kadrijaj, Nicola Suter, Robin Erni, Fabian Fessler, Ricardo Wittmann, Christoph Spring, Fabian Kaufmann. – Verwarnungen: 40. Dejan Risonjic, 71. Ricardo Wittmann, 89. Nicola Suter, 89. Stefan Hadad.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 00:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.