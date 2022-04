Frauen 3. Liga Kein Sieger bei Fislisbach und Turgi Fislisbach und Turgi spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zunächst war Tabea Treichler in der 13. Minute erfolgreich, dann traf Shana Leder acht Minuten später zum 2:0.

Turgi gelang es aber, den Rückstand noch aufzuholen. Zunächst war Lejdina Kurtishi (46. Minute) erfolgreich, dann traf Céline Karrer in der 64. Minute zum Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fislisbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Fislisbach: 21 Punkte bedeuten Rang 3. Fislisbach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Beinwil am See (Platz 7). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Der eine gewonnene Punkt hat für Turgi nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (acht Punkte). Turgi hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Turgi trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Erlinsbach 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 7. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Turgi 2:2 (2:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 13. Tabea Treichler 1:0. 21. Shana Leder 2:0. 46. Lejdina Kurtishi 2:1. 64. Céline Karrer 2:2. – Fislisbach: Fabienne Egloff, Thora Scheier, Nadine Mürner, Lorena Takac, Sina Burger, Muriel Buck, Shana Leder, Céline Oser, Alena Mazzei, Whitnae Dürr, Tabea Treichler. – Turgi: Fabienne Elsasser, Emanuela Ebi, Janine Keller, Nuri Besson, Fiona Nüesch, Angeline Stecher, Tabea Hasler, Lea Hirschi, Linda Schmid, Céline Karrer, Florence Scheuber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

