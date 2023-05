4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Kein Sieger bei Brugg und Würenlos Im Spiel zwischen Brugg und Würenlos gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Würenlos geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 58. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Rolandas Ivanauskas für Brugg. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 47. Minute, als Shkumbin Ajredini für Würenlos traf. Redon Maliqi traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Brugg. Doch die Führung währte nur kurz. Shkumbin Ajredini sorgte nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Würenlos.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vladimir Videnovic von Brugg erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: elf Punkte bedeuten Rang 9. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Leibstadt. Das Spiel findet am Donnerstag (1. Juni) statt (20.15 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 2. Würenlos hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Würenlos in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wettingen 2 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Brugg 2 - SV Würenlos 2:2 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 6. Rolandas Ivanauskas 1:0. 47. Shkumbin Ajredini 1:1. 53. Redon Maliqi 2:1. 58. Shkumbin Ajredini 2:2. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Luan Cerimi, Marko Todorovic, Cédric Meyer, Leo Melcore, Redon Maliqi, Vladimir Videnovic, Liridon Iseni, Rolandas Ivanauskas, Arion Fetiu. – Würenlos: Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Nayel Abdelhaq, Yannic Güller, Joris Engelfried, Nelson Vaz Da Costa, Shpëtim Ajredini, Shkumbin Ajredini, Jasin Pasoski, Lucas Bargisen, Giacomo D Onofrio. – Verwarnungen: 86. Vladimir Videnovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 21:22 Uhr.