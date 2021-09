4. Liga, Gruppe 4 Kein Sieger bei Brugg und Klingnau Das Resultat im Spiel zwischen Brugg und Klingnau lautet 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Rolandas Ivanauskas in der 52. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 63. Minute traf Marin Hrkac für Klingnau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brugg erhielten Rolandas Ivanauskas (85.) und Boas Joost (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Klingnau, Siro Märki (85.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Brugg von Rang 11 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Brugg hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es in einem Heimspiel gegen FC Juventina Wettingen (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Klingnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Klingnau geht es zuhause gegen FC Juventina Wettingen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Freitag (3. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Klingnau 2 1:1 (0:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 52. Rolandas Ivanauskas 1:0. 63. Marin Hrkac 1:1. – Brugg: Yves Schönenberger, Rilind Cikaqi, Patrick Wernli, Boas Joost, Joel Meyer, Rolandas Ivanauskas, Arbnor Qerimaj, Filip Petrovic, Sead Hetemi, Rinhard Dushaj, Qendrim Emini. – Klingnau: Robin Süess, Luc Müller, Siro Märki, Jan Georg, Krenar Bakalli, Brahim Maloki, Kayhan Özdemir, Sven Stauffer, Yigit Can Özata, Luca Weik, Marin Hrkac. – Verwarnungen: 85. Siro Märki, 85. Rolandas Ivanauskas, 85. Boas Joost.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Brugg 2 - FC Klingnau 2 1:1, FC Juventina Wettingen - FC Spreitenbach 1a 0:5, FC Fislisbach 2 - FC Windisch 2 2:2, FC Leibstadt - FC Veltheim AG 1:2, FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Turgi 1a 1:2, FC Schinznach Bad - SC Zurzach 1 1:8

Tabelle: 1. SC Zurzach 1 4 Spiele/12 Punkte (25:3). 2. FC Windisch 2 4/10 (13:8), 3. FC Turgi 1a 3/9 (8:2), 4. FC Spreitenbach 1a 4/9 (17:7), 5. FC Veltheim AG 2/6 (5:2), 6. FC Fislisbach 2 3/4 (6:6), 7. FC Suryoye Wasserschloss 1 4/4 (11:8), 8. FC Brugg 2 4/4 (8:12), 9. FC Mellingen 2b 2/3 (3:8), 10. FC Juventina Wettingen 3/3 (6:10), 11. FC Leibstadt 4/3 (7:12), 12. FC Klingnau 2 4/1 (3:13), 13. FC Schinznach Bad 4/1 (9:19), 14. FC Frick 3 3/0 (2:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

