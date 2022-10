3. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Bremgarten und Zurzach Im Spiel zwischen Bremgarten und Zurzach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor fiel in der 6. Minute, als Blerim Pnishi für Bremgarten traf.

Allerdings hielt die Führung nicht für lange. Zurzach glich nur zwölf Minuten später durch Samir Brkic aus. Weitere vier Minuten später lag das Team dann sogar in Führung. Torschütze war Samir Brkic. Lediglich fünf Minuten nach dem 2:1 traf Blerim Pnishi in der 27. Minute für Bremgarten zum 2:2-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Mauch von Zurzach erhielt in der 75. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Bremgarten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 28 Punkte bedeuten Rang 3. Bremgarten hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Spreitenbach (Platz 5). Die Partie findet am 26. März statt ( Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Zurzach hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zurzach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 1b (Platz 13). Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Bremgarten - SC Zurzach 2:2 (2:2) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 6. Blerim Pnishi 1:0. 18. Samir Brkic 1:1. 22. Samir Brkic 1:2. 27. Blerim Pnishi 2:2. – Bremgarten: Patrick Brunner, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, Almir Pnishi, Faik Pnishi, Halil Hoxhaj, Timo Jenni, Kim Weiss, Gentiar Aslanaj, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Zurzach: Batu Balci, Danilo Cella Sanchez, Yannick Mauch, Kujtim Durmishi, Loris Edelmann, Luis Carlos Rodrigues Tavares, Christian Branco, Jan Georg, Henrique Amiguinho Coutinho, Mahamed Mahamud, Samir Brkic. – Verwarnungen: 75. Yannick Mauch.

