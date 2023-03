3. Liga, Gruppe 2 Kappelerhof verliert gegen Seriensieger Küttigen Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Kappelerhof fort. Das 4:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Tomislav Bajo, der in der 1. Minute für Küttigen zum 1:0 traf. Küttigen baute die Führung in der 23. Minute (Silvan Otto) weiter aus (2:0). Fabian Geissberger baute in der 48. Minute die Führung für Küttigen weiter aus (3:0).

Noel Walpoth baute in der 51. Minute die Führung für Küttigen weiter aus (4:0). In der 77. Minute sorgte Marcel Rüegg noch für Resultatkosmetik für Kappelerhof. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Kappelerhof kassierte fünf gelbe Karten. Bei Küttigen erhielten Noel Walpoth (34.) und Etienne Michot (81.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Küttigen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Kappelerhof ein relativ häufiges Phänomen. Die total 42 Gegentore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Küttigen. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Küttigen hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Küttigen in einem Auswärtsspiel mit SC Zurzach (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Freitag (31. März) statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Für Kappelerhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Für Kappelerhof war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kappelerhof spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Villmergen (Platz 5). Das Spiel findet am Freitag (31. März) statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Küttigen 1a 1:4 (0:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 1. Tomislav Bajo 0:1. 23. Silvan Otto 0:2. 48. Fabian Geissberger 0:3. 51. Noel Walpoth 0:4. 77. Marcel Rüegg 1:4. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Felipe De Oliveira Nogueira, Besmir Olluri, Burim Zeqiraj, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Marcel Rüegg, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Meriton Shabani, Besnik Krasniqi. – Küttigen: Ramon Grob, Matteo Luongo, Fabian Geissberger, Elmin Osmanovic, Etienne Michot, Janis Christ, Adrian Geiser, Franjo Bajo, Jan Rossi, Silvan Otto, Tomislav Bajo. – Verwarnungen: 5. Astrit Markaj, 34. Noel Walpoth, 65. Besmir Olluri, 66. Marcel Rüegg, 69. Bujamin Dzemailji, 81. Etienne Michot, 92. Amin Bedzeti.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 13:56 Uhr.