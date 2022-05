3. Liga, Gruppe 2 Kappelerhof und Würenlingen teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Kappelerhof und Würenlingen lautet 2:2.

Zunächst hatte Würenlingen die Führung erzielt (3. Minute, Alessandro Sagona), war dann aber durch zwei Tore (52., 61. Minute) von Kappelerhof in Rückstand geraten. Für Kappelerhof trafen: Besnik Krasniqi und Besnik Krasniqi. Für den Ausgleich für Würenlingen zum Schlussresultat von 2:2 war Fehmi Sallauka in der 75. Minute besorgt.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Würenlingen sah Marco Takac (23.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Takac (23.), Paulo Arias (55.) und Alessandro Sagona (75.). Gelbe Karten gab es bei Kappelerhof für Kushtrim Thaqi (55.), Astrit Markaj (55.) und Flamur Etemi (75.).

Die Tabellensituation hat sich für Kappelerhof nicht verändert. Das Team liegt mit 41 Punkten auf Rang 4. Kappelerhof hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kappelerhof in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 1a. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (19.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Würenlingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 44 Punkten auf Rang 3. Würenlingen hat bisher 13mal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Würenlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Baden 1897 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 4. Juni statt (19.00 Uhr, Kuhgässli, Würenlingen).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Würenlingen 1 2:2 (0:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 3. Alessandro Sagona 0:1. 52. Besnik Krasniqi 1:1. 61. Besnik Krasniqi 2:1. 75. Fehmi Sallauka 2:2. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Aron Marighetti, Artan Lukaj, Kushtrim Thaqi, Flamur Etemi, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Besnik Thaqi, Amin Bedzeti, Besnik Krasniqi. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Luis Künzi, Jules Künzi, Paulo Arias, Muhamet Behluli, Alessandro Sagona, Haki Hajdini, Ali Ekber Topal, Marco Takac. – Verwarnungen: 23. Marco Takac, 55. Paulo Arias, 55. Kushtrim Thaqi, 55. Astrit Markaj, 75. Alessandro Sagona, 75. Flamur Etemi – Ausschluss: 23. Marco Takac.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

