4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Juventina Wettingen stolpert gegen Windisch – Aziz Türkoglu mit Siegtor Windisch hat am Freitag gegen Juventina Wettingen die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 2:1. Für Windisch war es zugleich der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

Der Siegtreffer für Windisch gelang Aziz Türkoglu in der 31. Minute. In der 4. Minute hatte Dario Valentino Windisch in Führung gebracht. Der Ausgleich für Juventina Wettingen fiel in der 22. Minute durch Janis Oldani.

Bei Windisch erhielten Fabian Lleshaj (52.), Edi Cerimovic (93.) und Ridvan Lezami (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Juventina Wettingen für Azis Bugmann (5.) und Benjamin Kalakovic (60.).

In der Tabelle liegt Windisch weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Windisch folgt nach einer Niederlage und einem Unentschieden. Windisch siegte zudem erstmals auswärts.

Windisch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wettingen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am Dienstag (18. April) statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Juventina Wettingen rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Juventina Wettingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Juventina Wettingen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Falke Lupfig (Rang 13). Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Windisch 2 - FC Juventina Wettingen 1a 2:1 (2:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 4. Dario Valentino 1:0. 22. Janis Oldani 1:1. 31. Aziz Türkoglu 2:1. – Windisch: Jack Njoroge Credos Paskal Prince, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Dario Valentino, Aziz Türkoglu, Edi Cerimovic, Sabarees Chandran, Eduard Lleshaj, Luigi Lleshaj, Fabian Lleshaj, Jejuan Kunjrini. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Sasko Vuckov, Benjamin Kalakovic, Alan Bellisario, Davide Lo Manto, Janis Oldani, Urs Sutter, Alessandro Roppolo, Tillmann Förster, Carmelo Scandella, Shayanthan Ravindran. – Verwarnungen: 5. Azis Bugmann, 52. Fabian Lleshaj, 60. Benjamin Kalakovic, 93. Edi Cerimovic, 93. Ridvan Lezami.

