4. Liga, Gruppe 4 Juventina Wettingen sorgt bei Wettingen für Überraschung – Marco Cacace entscheidet Spiel Überraschung bei Juventina Wettingen gegen Wettingen: Der Tabellen13. (Juventina Wettingen) hat am Dienstag auswärts den Tabellenvierten 2:1 besiegt.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Alessandro Roppolo für Juventina Wettingen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. In der 11. Minute traf Jannis Ramp für Wettingen zum 1:1-Ausgleich. In der 22. Minute schoss Marco Cacace Juventina Wettingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Wettingen für Jannis Ramp (25.), Lars Ostermann (39.) und Görkem Köse (75.). Gelbe Karten gab es bei Juventina Wettingen für Marco Cacace (43.) und Carmelo Scandella (85.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Juventina Wettingen. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 12. Juventina Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Frick 3 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (29. Oktober) (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 4. Wettingen hat bisher achtmal gewonnen und viermal verloren.

Als nächstes trifft Wettingen daheim mit FC Suryoye Wasserschloss (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (28. Oktober) (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Wettingen 2 - FC Juventina Wettingen 1a 1:2 (1:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 3. Alessandro Roppolo 0:1. 11. Jannis Ramp 1:1. 22. Marco Cacace 1:2. – Wettingen: Lars Ostermann, Lorenzo Cortese, Ali Oruclar, Emanuel Iuliano, Robin Fischer, Stefano Imbrogno, Luis Da Costa, Jannis Ramp, Amel Saipi, Görkem Köse, Jan Käser. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Sasko Vuckov, Liridon Palushaj, Alan Bellisario, Davide Lo Manto, Alessandro Roppolo, Janis Oldani, Urs Sutter, Tobia Gazzotto, Tillmann Förster, Marco Cacace. – Verwarnungen: 25. Jannis Ramp, 39. Lars Ostermann, 43. Marco Cacace, 75. Görkem Köse, 85. Carmelo Scandella.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

