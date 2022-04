4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Juventina Wettingen siegt gegen Kölliken Sieg für Juventina Wettingen: Gegen Kölliken gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Juventina Wettingen: Alessandro Roppolo brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 28. Minute brachte Nicolas Mangold Juventina Wettingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Samuel Müller sorgte in der 29. Minute für Kölliken für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 60. Minute, als Ardit Kukeli für Kölliken traf. Das Tor von Riccardo Ardito in der 77. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Juventina Wettingen. In der 93. Minute sorgte Alessandro Roppolo für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Juventina Wettingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kölliken erhielten Endrit Rrustemaj (30.) und Ali Safari (84.) eine gelbe Karte. Juventina Wettingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Juventina Wettingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 5. Juventina Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Suryoye Wasserschloss 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Kölliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 10. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Kölliken verlor zudem erstmals zuhause.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Othmarsingen 2 (Platz 13). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Juventina Wettingen - FC Kölliken 2b 4:2 (2:1) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 15. Alessandro Roppolo 1:0. 28. Nicolas Mangold 2:0. 29. Samuel Müller 2:1. 60. Ardit Kukeli 2:2. 77. Riccardo Ardito 3:2. 93. Alessandro Roppolo 4:2. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Davide Filomena, Francisco David Alvarez, Alan Bellisario, Sasko Vuckov, Alessandro Roppolo, Alessandro Indelicato, Davide Lo Manto, Carmelo Scandella, Nicolas Mangold, Antonio Girolimetto. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Ardit Kukeli, Antonio Ferritto, Endrit Rrustemaj, Alban Kukeli, Ibrahim Sinani, Samuel Müller, Rudolf Berisha, Andre Berisha, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 30. Endrit Rrustemaj, 84. Ali Safari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 22:37 Uhr.