4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Juventina Wettingen siegt gegen Falke Lupfig Sieg für Juventina Wettingen: Gegen Falke Lupfig gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Alan Bellisario für Juventina Wettingen. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Falke Lupfig glich in der 20. Minute durch Gentjan Gjoli aus. Alan Bellisario schoss Juventina Wettingen in der 24. Minute zur 2:1-Führung.

Carmelo Scandella sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Juventina Wettingen. In der 70. Minute gelang Falke Lupfig (Leutrim Halili) der Anschlusstreffer (2:3). Mit dem 4:2 für Juventina Wettingen schoss Jan Kröcher das letzte Tor der Partie.

Bei Juventina Wettingen sah Carmelo Scandella (75.) die rote Karte. Gelb erhielt Carmelo Scandella (55.). Bei Falke Lupfig erhielten Arber Berisha (55.) und Erlind Bytyqi (58.) eine gelbe Karte.

Nach dem fünften Spiel steht Juventina Wettingen auf dem fünften Rang. Juventina Wettingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Nach dem zweiten Spiel steht Falke Lupfig auf dem 14. Rang. Falke Lupfig tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Dienstag (25. April) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Falke Lupfig 4:2 (2:1) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 7. Alan Bellisario 1:0. 20. Gentjan Gjoli 1:1. 24. Alan Bellisario 2:1. 60. Carmelo Scandella 3:1. 70. Leutrim Halili 3:2. 87. Jan Kröcher 4:2. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Sasko Vuckov, Tobias Traber, Alan Bellisario, Alessandro Bossi, Alessandro Roppolo, Janis Oldani, Carmelo Scandella, Tillmann Förster, Shayanthan Ravindran, Jan Kröcher. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Albin Krasniqi, Arber Shala, Arton Bekaj, Avni Daku, Genti Vllahiu, Leutrim Halili, Erlind Bytyqi, Hazir Rrafshi, Ardi Guri, Arber Berisha. – Verwarnungen: 55. Carmelo Scandella, 55. Arber Berisha, 58. Erlind Bytyqi – Ausschluss: 75. Carmelo Scandella.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

