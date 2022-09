4. Liga, Gruppe 3 Juventina Wettingen setzt Siegesserie auch gegen Muri fort – Ramon Fazio als Matchwinner Juventina Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Muri fort. Das 3:2 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Juventina Wettingen ging bis in die 23. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Marco Cacace in der 12. Minute und Antonio Barberio in der 23. Minute. Allerdings schaffte Muri in der 50. Minute den Anschlusstreffer (Joel Moser) und in der 53. Minute den Ausgleich (Matthias Frick). Der Siegtreffer fiel in der 73. Minute durch Ramon Fazio.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Juventina Wettingen bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Juventina Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Für Juventina Wettingen ist es der dritte Sieg in Serie. Juventina Wettingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederwil 2 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Montag (26. September) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Muri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Muri hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Muri verlor zudem erstmals zuhause.

Für Muri geht es in einem Heimspiel gegen FC Bremgarten 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (24. September) statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Juventina Wettingen 1b 2:3 (0:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 12. Marco Cacace 0:1. 23. Antonio Barberio 0:2. 50. Joel Moser 1:2. 53. Matthias Frick (Penalty) 2:2.73. Ramon Fazio (Penalty) 2:3. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Ivo Nietlispach, Tobias Stutzer, Noah Köchli, Patrik Räber, Livio Feuchter, Matthias Frick, Manuel Wild, Joel Moser, Joel Fankhauser. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Denis Mulaj, Romero Ambrosini, Ramon Fazio, Yannik Brêchet, Simon Matter, Alexander Tsasakos, Muharrem Abazi, Marco Cacace, Antonio Girolimetto, Antonio Barberio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

