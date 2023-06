4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Juventina Wettingen setzt Siegesserie auch gegen Lenzburg fort Juventina Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Lenzburg fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Shayanthan Ravindran schoss Juventina Wettingen in der 12. Minute zur 1:0-Führung. Tillmann Förster erhöhte in der 15. Minute zur 2:0-Führung für Juventina Wettingen. Urs Sutter baute in der 34. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (3:0).

Carmelo Scandella baute in der 49. Minute die Führung für Juventina Wettingen weiter aus (4:0). Marco Cacace schoss das 5:0 (51. Minute) für Juventina Wettingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Juventina Wettingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.3 Mal pro Partie.

Juventina Wettingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Für Juventina Wettingen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Juventina Wettingen in einem Auswärtsspiel mit FC Villmergen 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wettingen 2. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. Juni) (20.15 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Lenzburg 2 5:0 (3:0) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 12. Shayanthan Ravindran 1:0. 15. Tillmann Förster 2:0. 34. Urs Sutter 3:0. 49. Carmelo Scandella 4:0. 51. Marco Cacace 5:0. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Sasko Vuckov, Tobias Traber, Alan Bellisario, Benjamin Kalakovic, Janis Oldani, Urs Sutter, Carmelo Scandella, Shayanthan Ravindran, Tillmann Förster, Marco Cacace. – Lenzburg: Lias Tschopp, Haris Medanovic, Till Pfister, Mattia Barbazza, Laszlo Stutz, Alec Madea, Andrija Kurtovic, Simone Mezzancella, Daniel Fernandes Figo, Philipp Kohler, Aycan Osma. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

