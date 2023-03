4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Juventina Wettingen gewinnt klar gegen Frick Juventina Wettingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Frick 6:3.

Frick erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Luca Berger ging das Team in der 2. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Juventina Wettingen traf Yannik Brêchet in der 15. Minute.

Danach drehte Juventina Wettingen auf. Das Team schoss ab der 18. Minute noch fünf weitere Tore, während Frick noch zwei Treffer gelangen (zum 2:2 (28. Minute) und 3:4 (70. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Die Torschützen für Juventina Wettingen waren: Yannik Brêchet (2 Treffer), Robert Pristac (1 Treffer), Antonio Girolimetto (1 Treffer), Antonio Barberio (1 Treffer) und Alexander Tsasakos (1 Treffer). Die Torschützen für Frick waren: Selman Mujota, Luca Berger und Besmir Ajredini.

Bei Juventina Wettingen erhielten Fabio Guido (70.) und Alessio Doval Carballo (78.) eine gelbe Karte. Bei Frick erhielten Elias Cantoni (54.) und David Schraner (77.) eine gelbe Karte.

Juventina Wettingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes tritt Juventina Wettingen in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Merenschwand 1a zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Frick liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Im nächsten Spiel kriegt es Frick in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Schinznach Bad (Platz 13) zu tun. Das Spiel findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Juventina Wettingen 1b 3:6 (2:4) - Ebnet, Frick – Tore: 2. Luca Berger 1:0. 15. Yannik Brêchet 1:1. 18. Alexander Tsasakos 1:2. 28. Besmir Ajredini 2:2. 34. Antonio Barberio 2:3. 36. Yannik Brêchet (Penalty) 2:4.70. Selman Mujota (Penalty) 3:4.88. Antonio Girolimetto (Penalty) 3:5.93. Robert Pristac 3:6. – Frick: Besmir Ajredini, Lukas Schraner, Dylan Schenker, Elias Cantoni, Sandro Schmid, Franko Schwab, David Schraner, Selman Mujota, Nicola Senn, Luca Berger, Florian Cadraku. – Juventina Wettingen: Fabio Guido, Romero Ambrosini, Sali Celina, Claudio Rausa, Livio Gadola, Alexander Tsasakos, Simon Matter, Yannik Brêchet, Muharrem Abazi, Antonio Barberio, Peter Rajic. – Verwarnungen: 54. Elias Cantoni, 70. Fabio Guido, 77. David Schraner, 78. Alessio Doval Carballo.

