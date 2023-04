4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Juventina Wettingen gewinnt deutlich gegen Klingnau Sieg für Juventina Wettingen: Gegen Klingnau gewinnt das Team am Dienstag auswärts 4:1.

(chm)

Antonio Barberio eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Juventina Wettingen das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Ramon Fazio in der 43. Minute zum 2:0 für Juventina Wettingen. In der 45. Minute gelang Klingnau (Denis Fried) der Anschlusstreffer (1:2).

Muharrem Abazi sorgte in der 52. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Juventina Wettingen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannik Brêchet in der 62. Minute, als er für Juventina Wettingen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klingnau erhielten Siro Märki (41.) und Cédric Keller (56.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Juventina Wettingen erhielt: Nikola Stanic (65.)

Juventina Wettingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Juventina Wettingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Mellingen 2 (Platz 4). Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

In der Tabelle steht Klingnau nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Klingnau daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Merenschwand 1a (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 11. April (20.15 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Juventina Wettingen 1b 1:4 (1:2) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 16. Antonio Barberio 0:1. 43. Ramon Fazio (Penalty) 0:2.45. Denis Fried 1:2. 52. Muharrem Abazi 1:3. 62. Yannik Brêchet 1:4. – Klingnau: Robin Meier, Samuel Brügger, Cédric Keller, Livio Näf, Manuel Müller, Manuel Wüst, Christoph Hug, Benjamin Frei, Raphael Müller, Michel Zehnder, Sven Stauffer. – Juventina Wettingen: Fabio Guido, Nikola Stanic, Ziar Alshekhani, Ramon Fazio, Denis Mulaj, Simon Matter, Yannik Brêchet, Robert Pristac, Muharrem Abazi, Antonio Barberio, Peter Rajic. – Verwarnungen: 41. Siro Märki, 56. Cédric Keller, 65. Nikola Stanic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.04.2023 00:09 Uhr.