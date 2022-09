4. Liga, Gruppe 1 Joêl Bühler führt Aarau mit fünf Toren zum Sieg gegen Ljiljan Aarau holt gegen Ljiljan zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Freitag gegen den Tabellen-13. 6:2.

(chm)

Ljiljan erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Amel Sljivar ging das Team in der 4. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 6. Minute, als Joêl Bühler für Aarau traf.

Danach drehte Aarau auf. Das Team schoss ab der 9. Minute noch fünf weitere Tore, während Ljiljan ein Tor gelang (zum 2:3 (22. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Aarau war Joêl Bühler, der gleich fünfmal traf. Getroffen hat zudem Alexander Bürgi (1 Tor.) einziger Torschütze für Ljiljan war: Amel Sljivar (2 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Aarau, nämlich für Randy Bolliger (74.). Die einzige gelbe Karte bei Ljiljan erhielt: Anel Ljubijankic (78.)

Der Sturm von Aarau sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Das Team schiesst im Schnitt 5 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Ljiljan kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 9).

Keine Änderung in der Tabelle für Aarau: zwölf Punkte bedeuten Rang 4. Aarau hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Aarau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Oftringen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 19. September statt (20.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Ljiljan hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Ljiljan war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Ljiljan verlor zudem erstmals zuhause.

Ljiljan trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf HNK Adria Aarau (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 17. September statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Aarau - FC Ljiljan 6:2 (3:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 4. Amel Sljivar 0:1. 6. Joêl Bühler 1:1. 9. Joêl Bühler 2:1. 20. Joêl Bühler 3:1. 22. Amel Sljivar 3:2. 58. Joêl Bühler 4:2. 69. Alexander Bürgi 5:2. 72. Joêl Bühler 6:2. – Aarau: Fabio Valli, Jérôme Früh, Silvan Hänni, Fabian Laube, Nicola Donati, Alexander Bürgi, Timo Legler, Gökan Deubelbeiss, David Gemperle, Joêl Bühler, Philipp Hug. – Ljiljan: Haris Kozenjic, Sadin Mujadzic, Zakir Mujic, Sadin Seferovic, Nedim Huskic, Edin Uzunovic, Nedzid Mezit, Anel Ljubijankic, Marinko Perunicic, Amel Sljivar, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 74. Randy Bolliger, 78. Anel Ljubijankic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 23:50 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.