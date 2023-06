Frauen 3. Liga Jasmin Fernandez führt Brugg mit drei Toren zum Sieg gegen Fislisbach Brugg behielt im Spiel gegen Fislisbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Jasmin Fernandez erzielte in der 8. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Brugg. Jasmin Fernandez war es auch, die in der 19. Minute Brugg weiter in Führung brachte. Ihr zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Nur neun Minuten später traf Jasmin Fernandez erneut, so dass es in der 28. Minute 3:0 für Brugg hiess. Corinne Stäuble schoss das 4:0 (33. Minute) für Brugg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Brugg spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 50 geschossenen Toren Rang 2.

Die Tabellensituation hat sich für Brugg nicht verändert. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Für Brugg ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Brugg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Fislisbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 5. Fislisbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Brugg - FC Fislisbach 4:0 (4:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 8. Jasmin Fernandez 1:0. 19. Jasmin Fernandez 2:0. 28. Jasmin Fernandez 3:0. 33. Corinne Stäuble 4:0. – Brugg: Samira Wicker, Shana Caroti, Gabriela Aziz, Enya Müller, Julia Schneider, Yasmin Nakbi, Natalie Maurer, Mirjam Frey, Rozeta Boqaj, Jasmin Fernandez, Corinne Stäuble. – Fislisbach: Anina Meier, Hannah Bumbacher, Nadine Mürner, Lorena Takac, Thora Scheier, Céline Oser, Manuela Santesso, Alena Mazzei, Tabea Hasler, Shana Leder, Sina Burger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2023 03:12 Uhr.