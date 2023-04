4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Jan Heggli rettet Merenschwand einen Punkt gegen Niederwil Im Spiel zwischen Merenschwand und Niederwil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Merenschwand war zweimal in Führung. Niederwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Merenschwand in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Niederwil in der 64. Minute durch Alessio Saporito 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Merenschwand sorgte Jan Heggli, der in der 93. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Jan Heggli (74.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Fabio Merendino (89.)

Merenschwand rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 6.

Es macht einen Platz gut.

Merenschwand hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Merenschwand spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Sarmenstorf 2b (Rang 13). Diese Begegnung findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Niederwil hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Niederwil daheim mit FC Klingnau 2 (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 5. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Niederwil 2 3:3 (2:2) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 22. Jan Heggli 1:0. 26. Linus Dubach 1:1. 27. Marc Berli 2:1. 43. Linus Dubach (Penalty) 2:2.64. Alessio Saporito 2:3. 93. Jan Heggli 3:3. – Merenschwand: Robin Schoch, Damian Biderbost, Giovanni D Elena, Raphael Amgwerd, Simon Bächler, Luca Nietlispach, Giuseppe Bretti, Jonas Zurfluh, Jan Heggli, Lukas Strebel, Marc Berli. – Niederwil: Pascal Günter, Yusuf Capan, Onur Gören, Linus Dubach, David Näf, Dani Danielov Tringov, Ayhan Gören, Yuri Gigliotti, Alessio Saporito, Ricky Kropf, Yannick Erni. – Verwarnungen: 74. Jan Heggli, 89. Fabio Merendino.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

